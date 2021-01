Land Steiermark schreibt Forschungspreise 2021 aus

Drei Kategorien mit je 12.000 Euro dotiert

Das Land Steiermark schreibt die alljährlichen Forschungspreise 2021 in drei Kategorien aus, sie sind mit je 12.000 Euro dotiert. Einreichungen sind bis 22. April möglich. Der Erzherzog-Johann-Forschungspreis geht an Forscherinnen und Forscher, deren Leistungen die politische, geisteswissenschaftliche und technologische Gesellschaftsentwicklung des Landes fördern, wie die Landeskommunikation am Dienstag mitteilte.

Bei den Auszeichnungen geht es darum, hervorragenden Leistungen auf allen Gebieten der Forschung sichtbare Anerkennung zu verschaffen und sowohl etablierte als auch junge steirische Wissenschafterinnen und Wissenschafter im verstärkten Maße zu wissenschaftlichen Leistungen anzuregen. Mit dem Forschungspreis, dem Hauptpreis, werden hervorragende Leistungen anerkannter Wissenschafter auf allen Gebieten der wissenschaftlichen Forschung prämiert. Der Förderungspreis richtet sich an jüngere Forschende.

Informationen zur Bewerbung sind unter https://www.wissenschaft.steiermark.at/cms/ziel/76925500/DE/ abrufbar. Rückfragen sind unter der Telefonnummer 0316 877 2003 möglich.