Land Tirol warnt vor Lawinen auf gesperrten Skipisten

Außerhalb der Betriebszeiten Schneeabsprengungen und Selbstauslösungen

Das Land Tirol und der Gemeindeverband haben am Donnerstag vor Lawinengefahr auf den Skipisten außerhalb der Betriebszeiten durch künstlich ausgelöste Schneeabsprengungen und Selbstauslösungen gewarnt. Am kommenden Wochenende sei gebietsweise nach wie vor mit einer heiklen Lawinensituation zu rechnen, teilte das Land in einer Aussendung mit.

"Ich bitte alle Tourengeherinnen und Tourengeher sowie Variantenfahrerinnen und Variantenfahrer eindringlich, höchste Vorsicht bei Skitouren walten zu lassen", erklärte Sicherheitsreferent und LHStv. Josef Geisler (ÖVP). Vorsicht sei aber auch bei Pistentouren insbesondere am Abend geboten. Pistensperren sei unbedingt Folge zu leisten. Es werde nämlich nicht nur präpariert, sondern auch künstliche Lawinenauslösungen vorgenommen.

Auch Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf appellierte an die Vernunft der Skitourengeher und Variantenfahrer. "Es kommt leider immer wieder vor, dass Wintersportlerinnen und Wintersportler trotz Sperren auf Skipisten unterwegs sind, auf denen zeitgleich Sicherungsmaßnahmen wie Lawinensprengungen durchgeführt werden", so Schöpf.

Der Lawinenwarndienst stufte die Lawinengefahr für das kommende Wochenende mit Stufe 3 der fünfteiligen Skala ein, also erhebliche Lawinengefahr. Die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen steige im Tagesverlauf an. Vor allem in Gipfellagen entstehen teils störanfällige Triebschneeansammlungen und dadurch Gefahr durch Schneebrettlawinen, hieß es. "Wie die letzten Tage gezeigt haben, ereignen sich gerade bei Lawinenwarnstufe drei die meisten Lawinenunglücke mit Wintersportlerinnen und Wintersportlern", erklärte Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienst Tirol.