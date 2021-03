Landau in Bosnien: Europa darf sich vor Verantwortung nicht drücken

Caritas fordert langfristige Lösung für Flüchtlinge

Caritas-Präsident Michael Landau hat anlässlich einer Reise nach Bosnien Europa zu seiner Verantwortung für geflüchtete Menschen aufgerufen. "Österreich und Europa dürfen Bosnien-Herzegowina nicht im Stich lassen", sagte Landau am Freitag in einem Telefoninterview aus Sarajevo gegenüber der APA. "Alle haben ein Recht darauf, wie ein Mensch behandelt zu werden. Das ist etwas, um das sich Europa nicht drücken kann."

Landau besucht gemeinsam mit einer internationalen Caritas-Delegation Projekte und Flüchtlingslager in Bosnien. Trotz wärmerer Temperaturen tagsüber, seien die Nächte unter dem Gefrierpunkt und bitterkalt. Die Zahl der Flüchtlinge in Bosnien schätzt die Caritas auf 8.000 bis 10.000 Menschen, nur ca. die Hälfte wohnt in Camps. Tausende Menschen leben in Wäldern und seien akut obdachlos, ergänzt Caritas-Wien-Chef Klaus Schwertner. Die Geflüchteten würden immer wieder versuchen, über die Grenze in die EU zu gelangen. Dort jedoch würde ihnen alles abgenommen, die Kleidung vor ihren Augen verbrannt und sie wieder auch unter Polizeigewalt zurückgeschickt.

Schwertner erzählt von einer gebrechlichen 70-jährigen Frau aus Kaschmir, die gemeinsam mit ihrem Enkel seit zweieinhalb Jahren auf der Flucht ist und es bereits fünfmal über die Grenze versucht hat. Auch sie hat sogenannte Pushbacks dort erlebt. Die Frau wurde geschlagen, ihr wurden Geld und Handy abgenommen und ihrem Enkel der Finger gebrochen, berichtet Schwertner. "Die Situation an den Grenzen Europas ist ein Echtheitstest für die oft gepriesenen Werte", betont Landau.

Landau und Schwertner fordern eine langfristige Lösung: Besonders vulnerable Gruppen müssten evakuiert werden. Zudem müssten die humanitäre Hilfe vor Ort ausgebaut und die überforderten Erst-Aufnahmeländer im Nahen Osten entlastet werden. Dazu gehörten auch humanitäre Aufnahmeprogramme für Asylbewerber (Relocation) und anerkannte Flüchtlinge (Resettlement). Humanitäre Aufnahmen und Hilfe vor Ort sein "kein Entweder-Oder", kritisieren sie die Haltung der österreichischen Regierung. Sie verwiesen auf die bereits geäußerte Bereitschaft von Bürgermeistern und Pfarrgemeinden in Österreich, Flüchtlinge aufzunehmen. Außerdem benötige es eine Neuausrichtung des europäischen Asylsystems, so die Caritas.

Mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft - Österreich etwa hat eine Million Euro überwiesen, die Caritas 230.000 Euro für Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt - wird u.a. das abgebrannte Flüchtlingslager Lipa wieder errichtet. 350 Container würden in dem abgelegenen und abgeschotteten Camp aufgebaut, berichtet Landau. Aber es sei auch "notwendig, die Menschen rund um die Lager nicht zu vergessen". Die lokale Bevölkerung Bosniens befinde sich in einer schwierigen Situation. Ein Fünftel der Bosnier lebe in Armut. Auch die Bevölkerung brauche Hilfe wie Infrastrukturprojekte und fühle sich allein gelassen, ergänzt Schwertner.

