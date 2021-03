Landesgalerie NÖ: Neubestellung als "Akt der Weiterentwicklung"

Erstes Lebenszeichen der NÖ-Privatuni für Medizin Mit der Förderung von Forschungsprojekten im Bereich "Lebenswissenschaften" hat die in Krems geplante niederösterreichische Privatuniversität mit Schwerpunkt Medizin ein erstes Lebenszeichen von sich gegeben. In Inseraten hat die "Life Science Krems Forschungsgesellschaft des Landes NÖ" (LSK) in den vergangenen Tagen Förderungen für Forschungsprojekte ausgeschrieben.