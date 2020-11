Landesregierungen - NEOS vor zweiter Koalition

Grüne höchstwahrscheinlich nur mehr in drei - GRAFIK

Rot-Pink, also die am Sonntag beschlossene Vereinbarung zwischen Wiener SPÖ und Hauptstadt-NEOS, ist eine neue Farbkombination am österreichischen Politfeld. Dafür gibt es Rot-Grün nicht mehr. Die Vizekanzler-Partei ist nur noch in Koalitionen mit der ÖVP vertreten, das in Tirol, Vorarlberg und Salzburg, wobei in letzterem Land die NEOS mit dabei sind. Den Klassiker Rot-Schwarz (Türkis) findet man in der Steiermark und in Kärnten.

Türkis-Blau ist Oberösterreich, wobei dank Proporz auch SPÖ und Grüne Posten haben. In Niederösterreich hat die Volkspartei zwar die Absolute, durch den Proporz sind aber Rot und Blau in der Landesregierung ebenso vertreten. Damit werden nur im Burgenland alle Posten von einer Partei besetzt, nämlich von der SPÖ.

In Wien sind formal freilich auch andere Parteien über den Proporz in der Regierung vertreten, nämlich in Form von sogenannten nicht amtsführenden Stadträten.

