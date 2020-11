Landliebe Molkerei GmbH rief mehrere Produkte zurück

Mikrobiologische Beeinträchtigung bei einzelnen Packungen

Die Landliebe Molkerei GmbH hat am Mittwoch mehrere Produkte zurückgerufen. Grund dafür ist eine mikrobiologische Beeinträchtigung bei einzelnen Packungen. Betroffen sind demnach "4 x 125g Becher Landliebe Grießpudding Traditionell" mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum (MHD) 21.12.2020, "4 x 125g Becher Landliebe Grießpudding Zimt" mit dem MHD 21.12.2020 und "4 x 125g Becher Landliebe Sahne Pudding Schokolade" mit dem MHD 21.12.2020.

Die Beeinträchtigung könne zu einem vorzeitigen Verderb der Ware führen", teilte das Unternehmen in Heilbronn in einer Aussendung mit. "Eine Gesundheitsbeeinträchtigung durch den Verzehr dieser Produkte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sollten die Produkte nicht verzehrt werden." Andere Chargen und Artikel seien nicht betroffen. Handelspartner hätten die Ware bereits auf dem Verkauf genommen. Verbraucher, die einen der angegebenen Artikel gekauft haben, erhalten selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in ihren Verkaufsstätten.