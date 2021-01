Landwirt bei Forstunfall in Vorarlberg schwer verletzt

35-Jähriger wurde unter umgestürztem Baum eingeklemmt

Ein Landwirt hat sich am Mittwochnachmittag bei Forstarbeiten in Vorarlberg schwere Verletzungen zugezogen. Der 35-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum getroffen, sein Bein wurde dabei eingeklemmt. Der Mann konnte erst nach dem Einsatz eines Krans von der Last befreit werden, informierte die Vorarlberger Polizei.

Zu dem Unfall kam es gegen 14.50 Uhr in Möggers (Bezirk Bregenz), als der Mann mit zwei weiteren Landwirten mit Holzarbeiten beschäftigt war. Er wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.