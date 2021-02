Landwirt in OÖ von Stier attackiert

Kopf des 41-Jährigen gegen Aufstallung gedrückt

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0291 vom 13.02.2021 muss es im 1. Satz richtig heißen: Samstag (nicht: Freitagabend) ---------------------------------------------------------------------

Ein Landwirt aus dem Bezirk Steyr-Land ist am Samstagabend von einem 500 bis 600 kg schweren Stier attackiert worden. Der 41-Jährige war im Stall seiner Landwirtschaft mit Reparaturarbeiten an einer Selbsttränke der Rinder beschäftigt, als das Tier mit seinem Kopf plötzlich den Kopf des Mannes gegen die Aufstallung drückte. Der Mann wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Steyr eingeliefert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.