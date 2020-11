Landwirt in Vorarlberg bei Holzarbeiten abgestürzt

35-Jähriger verfing sich in Holzseilbahn und stürzte über steilen Waldboden ab - Ins Krankenhaus geflogen

Ein 35-jähriger Landwirt hat sich am Dienstagnachmittag bei Holzarbeiten in Doren im Bregenzerwald verletzt. Der Mann wurde von einer Holzseilbahn ein Stück weit mitgezogen, ehe er rund sechs Meter weit über einen steilen Waldhang abstürzte, berichtete die Polizei. Er ging mit Hilfe seines Vaters noch zu Fuß zu seinem Wohnhaus, von dort wurde er dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Landwirt war mit seinem Vater in einem Waldstück bei Holzarbeiten. Die Männer hatten das Tragseil ihrer Holzseilbahn an einem Gegenhang befestigt. Gegen 16.20 Uhr wollte der 35-Jährige den Schäkel einer sogenannten "Haltestelle" für die Laufkatze verschieben. Dabei verfing er sich in einem am Tragseil befestigten Seil und wurde hangabwärts gezogen. Der Mann verlor den Boden unter den Füßen, und als sich der Knoten des Seils löste, stürzte er ab. Der Vater sah den Vorfall nicht, wurde aber von seinem Sohn per Headset zur Unfallstelle gerufen. So konnte er dem 35-Jährigen zum Wohnhaus helfen.