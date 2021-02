Landwirtschaftliche Einkommen in Coronakrise gestiegen

Statistik Austria: Pflanzlicher Produktionswert deutlich im Plus - SPÖ: "Ministerin Köstinger wirbt zwar gerne mit Bio, greift den Bio-Bauern aber nicht unter die Arme"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion der SPÖ, ab dem 6. Absatz ---------------------------------------------------------------------

Nach Rückgängen 2018 und 2019 sind die landwirtschaftlichen Einkommen in der Coronakrise gestiegen. "Im Jahr 2020 sind die Agrareinkommen in Österreich Schätzungen zufolge real um 5,4 Prozent gestiegen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch in einer Aussendung. Zum Produktionswert-Plus habe vor allem die pflanzliche Erzeugung beigetragen, in der Rinder- und Schweineproduktion seien coronabedingte Absatzprobleme und Preisrückgänge verzeichnet worden.

Laut der zweiten Vorschätzung der Statistik Austria im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) erhöhte sich das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft im Vorjahresvergleich real um 5,4 Prozent, nach einem Rückgang um 5,8 Prozent im Jahr 2019.

Die Landwirtschaftskammer verwies angesichts der aktuellen Schätzung auf die Langzeit-Entwicklung der Bauerneinkommen. "Zwischen 2010 und 2020 gab es für die bäuerlichen Betriebe sechs Mal ein Minus und nur vier Mal ein Plus beim Einkommen", so Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger am Mittwoch in einer Aussendung. "Wir befinden uns heute noch nicht einmal auf dem Niveau von 2010." Die Landwirtschaft trifft derzeit neben der Coronakrise, die immer stärker spürbar werdenden Folgen des Klimawandels und die Marktverwerfungen infolge der Afrikanischen Schweinepest. Der Landwirtschaftskammer-Präsident fordert, dass "umgehend die notwendigen Beschlüsse für die reformierte EU-Agrarpolitik fallen".

Nach der vorläufigen Berechnung der Statistik Austria stieg der Produktionswert in der österreichischen Landwirtschaft 2020 auf rund 7,7 Mrd. Euro (+3,2 Prozent). Die in der Einkommensberechnung berücksichtigten öffentlichen Gelder beliefen sich auf rund 1,5 Mrd. Euro (+0,3 Prozent) und die Aufwendungen für Vorleistungen, Abschreibungen und sonstige Produktionsabgaben wurden auf rund 6,6 Mrd. Euro (+1,9 Prozent) geschätzt.

Die landwirtschaftlichen Faktoreinkommen erhöhten sich im Vergleich zu 2019 um 4,9 Prozent auf rund 2,6 Mrd. Euro. Je Arbeitskraft sei der Einkommenszuwachs wegen des fortschreitenden Strukturwandels höher ausgefallen als für den landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereich insgesamt, schreiben die Statistiker.

SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker übte heute Kritik an der ihrer Meinung nach fehlenden Verteilungsgerechtigkeit in der Landwirtschaft, die der Grüne Bericht aufzeige. Nebenerwerbsbetriebe würden im Vergleich zu Vollerwerbsbetrieben schlechter dastehen. "Österreich ist das Land der Nebenerwerbsbauern und daher ist diese Entwicklung sehr bedenklich. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf", so Ecker.

Zudem sei der Anteil der Bio-Landwirte zwar gestiegen - das Einkommen der Bio-Bäuern sei jedoch um zehn Prozent zurückgegangen. "Ministerin (Elisabeth) Köstinger wirbt zwar gerne mit Bio, greift den Bio-Bauern aber nicht unter die Arme", kritisiert Ecker. Die SPÖ-Mandatarin bemängelt auch den Waldfonds: "Über die Großen wird das Füllhorn ausgeschüttet, während die Kleinen durch die Finger schauen."

"Enttäuscht und betroffen" ist Ecker über den Umstand, dass das angekündigte Teilverbot von Glyphosat noch immer nicht umgesetzt wurde Sie erinnert die Grünen an ihre Zusagen als diese noch in der Opposition waren.