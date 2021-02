Lange Haftstrafe für Jesuiten-Morde in El Salvador bestätigt

Oberstes Gericht in Spanien sieht ehemaligen Oberst und Vize-Minister Inocente Montano als mitschuldig am Massaker von 1989

Das Oberste Gericht in Spanien hat laut der Tageszeitung "La Pagina" im Zuge der Aufarbeitung des Massakers an sechs Jesuiten in El Salvador im Jahr 1989 die Haftstrafe von 133 Jahren gegen den an der Tat beteiligten Ex-Militär Inocente Montano bestätigt, wie Kathpress am Donnerstag berichtete. Er ist bisher der einzige Verurteilte, die juristische Aufarbeitung in El Salvador scheiterte bisher an der Bereitschaft des Justizapparats, des Militärs und der Politik.

Der ehemalige Oberst und Vize-Minister für öffentliche Sicherheit soll für die Bluttat mitverantwortlich gewesen sein. Am 16. November 1989 stürmte die Todesschwadron der salvadorianischen Streitkräfte im Morgengrauen das Gelände der Zentralamerikanischen Universität UCA in der Hauptstadt San Salvador.

Sie erschoss die fünf spanischen sowie einen einheimischen Jesuiten. Auch die Haushälterin und deren damals 15 Jahre alte Tochter wurden getötet, um keine Zeugen zurückzulassen. Die Geistlichen, vor allem Wortführer und Universitäts-Rektor Pater Ignacio Ellacuria, hatten die Menschenrechtsverletzungen des Militärregimes kritisiert.

Nach dem Bürgerkrieg wurde El Salvador zwar allmählich demokratisch, die regimefreundlichen Kräfte behielten jedoch ihren Einfluss. So verabschiedete die Regierung 1993 ein Amnestiegesetz, wodurch auch die am Jesuiten-Massaker beteiligten Militärs Schutz genossen. Erst 2016 wurde dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Der damalige Oberst und spätere Vize-Verteidigungsminister El Salvadors, Inocente Montano, soll dem Treffen beigewohnt haben, bei dem die Ermordung der Geistlichen beschlossen worden sei. Montano weist dies zurück.