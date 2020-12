Langlauf: Etappenplan, bisherige Sieger Tour de Ski

Die Etappen der 15. Tour de Ski der Langläufer von Freitag, 1. Jänner, bis 10. Jänner:

1.1.2021: 1. Etappe: Val Müstair (SUI): Sprint Skating (Qualifikation 09.15, Finali 11.45 Uhr) 2.1.: 2. Etappe: Val Müstair: Massenstart Frauen 10/Männer 15 km klassisch (12.30/14.45) 3.1.: 3. Etappe: Val Müstair: Verfolgung Männer 15/Frauen 10 km Skating (11.35/15.25) 5.1.: 4. Etappe: Toblach: Einzelstart Frauen 10/Männer 15 km Skating (13.00/14.45) 6.1.: 5. Etappe: Toblach: Verfolgung Frauen 10/Männer 15 km klassisch (13.30/14.40) 8.1.: 6. Etappe: Val di Fiemme: Massenstart Männer 15/Frauen 10 km klassisch (13.15/15.35 Uhr) 9.1.: 7. Etappe: Val di Fiemme: Sprint klassische Technik (Qualifikation 10.30/Finali 13.05) 10.1.: 8. Etappe: Massenstart Bergrennen Skating, Frauen (12.45), Männer 15.35) ÖSV-Aufgebot - Damen (2): Teresa Stadlober, Lisa Unterweger Herren (1): Mika Vermeulen Bisherige Gesamtsieger: 2006/07: Virpi Kuitunen (FIN) und Tobias Angerer (GER) 2007/08: Charlotte Kalla (SWE) und Lukas Bauer (CZE) 2008/09: Virpi Kuitunen (FIN) und Dario Cologna (SUI) 2009/10: Justyna Kowalczyk (POL) und Bauer 2010/11: Kowalczyk und Cologna 2011/12: Kowalczyk und Cologna 2012/13: Kowalczyk und Alexander Legkow (RUS) 2013/14: Therese Johaug (NOR) und Martin Johnsrud Sundby (NOR) 2014/15: Marit Björgen (NOR) und Petter Northug (NOR)* 2015/16: Johaug und Johnsrud Sundby 2016/17: Heidi Weng (NOR) und Sergej Ustjugow (RUS) 2017/18: Weng und Cologna 2018/19: Ingvild Flugstad Östberg und Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 2019/20: Johaug und Alexander Bolschunow (RUS) * = ursprünglicher Sieger Martin Johnsrud Sundby (NOR) wegen Dopings nachträglich disqualifiziert