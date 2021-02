Siege in Schweden an Italiener De Fabiani/Pellegrino und Sloweninnen Urevc/Lampic

Das ÖSV-Duo Tobias Habenicht und Benjamin Moser hat am Sonntag im Skating-Teamsprint des Skilanglauf-Weltcups in Ulricehamn (SWE) das Finale der besten zwölf verpasst und den 19. Platz belegt. In ihrem Semifinal-Rennen waren der Kärntner und der Tiroler als Zehnte ausgeschieden. Die Siege sicherten sich die Italiener Francesco de Fabiani und Federico Pellegrino sowie die Sloweninnen Eva Urevc und Anamarija Lampic.