Die Langlauf-Skatingsprints in Ulricehamn am Samstag haben schwedische Heimsiege durch Maja Dahlqvist und Oskar Svensson gebracht. Die ÖSV-Athleten schieden allesamt in der Qualifikation aus. Lisa Unterweger scheiterte als 49. ebenso klar am Einzug in die K.o.-Runden der besten 30 wie das Herrenaufgebot um Tobias Habenicht (53.). Am Sonntag stehen die Teamsprints auf dem Programm. Teresa Stadlober ist in Schweden nicht am Start, sie bereitet sich bereits auf die WM vor.