Langlauf: Stadlober beim Skiathlon in Lahti Achte - Johaug 1.

Triplesieg für Norwegen bei Rückkehr nach Pandemie-Pause

Teresa Stadlober hat am Samstag im Langlauf-Skiathlon (je 7,5 km klassisch und Skating) beim Weltcup in Lahti den achten Rang belegt. Die Radstädterin lag nach dem klassischen Teil noch an 14. Stelle, arbeitete sich aber rasch auf Platz acht vor. Ein Angriff auf Platz sechs im Finish schlug knapp fehl. Auf die sechstplatzierte Natalja Neprjajewa (RUS) fehlten nur 0,3 Sekunden.

Der Sieg ging einmal mehr an Therese Johaug, die gleich nach ihrer Rückkehr wegen einer pandemie-bedingten, fast zweimonatigen Pause der Norwegerinnen wieder das Kommando übernahm. Es war bereits ihr 77. Weltcupsieg im Einzel-Weltcup. Sie siegte nach 37:45,1 Minuten und führte einen Triplesieg der Norskerinnen an. 28,1 Sekunden dahinter kam Helene Marie Fossesholm knapp vor Heidi Weng (+29,6) ins Ziel.

"Das erste Rennen nach der Tour de Ski ist immer ein schwieriges, da die Müdigkeit noch ein wenig in den Beinen steckt. Auf den ersten Kilometern war das Tempo sehr hoch und ich musste viel investieren, um gut mitzukommen", schilderte Stadlober ihr Rennen. Mit dem recht rasch erledigten Skiwechsel sei sie immer besser ins Rennen gekommen. "Mit einem perfekten Zielsprint habe ich den achten Rang geschafft, mit dem ich sehr happy bin. Mein Dank gilt dem Serviceteam, für die es heute, aufgrund des Fehlens von Rudi, auch nicht ganz einfach war", erinnerte sie nochmals an den kürzlich verstorbenen Servicemann Rudolf Janach.