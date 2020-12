Langlauf: Stadlober zum Tour-Test nach Davos - Vier ÖSV-Männer dabei

Ex-Kombinierer Flaschberger und Vermeulen debütieren

Mit Norwegen, Schweden und Finnland fehlen drei der vier besten Teams beim Skilanglauf-Weltcup am Wochenende in Davos. Deren Stars wollen im Hinblick auf die WM in Oberstdorf in der Pandemie nichts riskieren. Für Österreichs Nummer 1, Teresa Stadlober, ist die Anreise im Auto unproblematisch, die Salzburgerin bestreitet in Davos ihre Generalprobe für die Tour de Ski. Mit dabei ist auch Lisa Unterweger sowie erstmals im WM-Winter sogar ein Männer-Quartett.

Um trotz der Absage der Weltcupbewerbe in Lillehammer im Rhythmus zu bleiben, hat Stadlober in Ramsau am Dachstein zwei Testrennen absolviert. "Nach dem Fernbleiben der Skandinavierinnen steigen die Chancen für uns Mitteleuropäerinnen für eine Topplatzierung in Davos. Gegenwind kommt jedoch aus Russland und von den US-Amerikanerinnen, wie die Ergebnisse von Ruka zeigten. Einfach wird es trotzdem nicht", sagte die Radstädterin in einer Aussendung.

Bei den Männern absolviert Bernhard Flaschberger, ein mehrfacher Ex-Junioren-Weltmeister in der Nordischen Kombination, am Sonntag im 15-km-Skatingrennen sein Langlauf-Debüt auf höchster Stufe. Mika Vermeulen, ebenfalls ein früherer Kombinierer, tritt bei seiner Premiere mit Tobias Habenicht und Benjamin Moser auch schon im Sprint (Skating) am Samstag an. Der Ramsauer Vermeulen war am vergangenen Wochenende Dritter im Kontinentalcup und ließ dabei etwa Olympiasieger Dario Cologna hinter sich.