Langlauf: Teamsprints an Schweiz und Russland

Endstation im Halbfinale für österreichische Duos

Die Schweiz und Russland haben in Abwesenheit von Schweden oder Norwegen bei den Teamsprints der Skilangläufer am Sonntag in Dresden triumphiert. Bei den Frauen setzten sich die Schweizerinnen Laurien van der Graaff und die Samstag-Siegerin Nadine Fähndrich durch. Bei den Herren gewannen die Russen Alexander Bolschunow/Gleb Retiwitsch.

Österreich war mit zwei Herren-Teams vertreten, die in der Besetzung Benjamin Moser/Tobias Habenicht beziehungsweise Lukas Mrkonjic/Michael Föttinger jeweils im Halbfinale scheiterten.