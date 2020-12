Langlauf: Teresa Stadlober 2 - Vermeulen punktete erstmals

Nach Lisa Unterweger (23.) im Skatingsprint am Samstag und Teresa Stadlober mit Rang fünf am Sonntag über die 10 km, hat auch Mika Vermeulen erstmals Weltcup-Punkte geholt. Der ehemalige ÖSV-Kombinierer holte in Abwesenheit der Skandinavier über 15 km Skating beim Weltcup in Davos seine ersten Zähler. Auf den russischen Sieger Alexander Bolschunow fehlten ihm 1:38,2 Minuten.

"Ein Wahnsinn, ich bin total happy über die ersten Weltcup-Punkte. Heute hat einfach alles gepasst, der Ski war super und das Rennen sowieso", sagte Vermeulen. ÖSV-Weltcupdebütant Bernhard Flaschberger landete auf Rang 52 (+3:03,2).