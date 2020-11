Mit Emil Iversen wird ein weiterer Norweger vorerst an keinen internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Wie der Norwegische Rundfunk am Montag berichtete, fürchtet auch der Staffelweltmeister, sich anzustecken oder wegen einer Infektion im Team in Quarantäne zu müssen. Iversen kündigte an, auch die Tour de Ski zu Jahresbeginn auszulassen. Teamchef Espen Bjervig schloss nicht aus, dass die gesamte norwegische Mannschaft auf eine Teilnahme in Davos verzichten könnte.