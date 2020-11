Langlauf: Topstar Kläbo pausiert bis Jahresende - Sorge wegen Corona

Norweger fehlt in Davos und Dresden

Skilanglauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo hat wegen der Gefahren der Corona-Pandemie seine Teilnahme an den Weltcup-Rennen in Davos und Dresden abgesagt. Er werde bis Jahresende nicht mehr im Weltcup dabei sein, gab der Gesamtführende am Montag laut Norwegischem Rundfunk NRK bekannt. "Ich bin der Meinung, dass Skilaufen und Wettkämpfe im Zusammenhang mit der Pandemie, die derzeit auf der ganzen Welt tobt, von geringer Bedeutung sind", so Kläbo.

"Ich halte es in diesen Zeiten für völlig falsch, zu internationalen Zielen zu reisen", schrieb Kläbo. "Es beinhaltet Kontakt mit vielen Menschen. Es umfasst Flugzeuge, Busse, Flughäfen und mehr. Ich werde mich dem nicht aussetzen." Er werde frühestens bei der Tour de Ski am 1. Jänner wieder dabei sein. Der Triple-Weltmeister von 2019 hatte am vergangenen Auftakt-Wochenende im finnischen Ruka zwei Weltcup-Rennen gewonnen und damit auch die Gesamtführung übernommen.