Langlaufen: Unterweger im Davos-Sprint ohne Skandinavier 23.

Langläuferin Lisa Unterweger hat im Weltcup-Skatingsprint von Davos nach überstandener Qualifikation und dem Aus im Viertelfinale den 23. Rang belegt. In Abwesenheit der Topnationen Norwegen, Schweden und Finnland gingen die Siege an Rosie Brennan (USA) bzw. Federico Pellegrino (ITA). Teresa Stadlober schied als 36. wie die ÖSV-Herren um Tobias Habenicht (35.) in der Qualifikation für die K.o.-Läufe der jeweils besten 30 aus.

Am Sonntag folgen in der Schweiz Skating-Distanzrennen mit deutlich besseren Chancen für Stadlober über 10 km. Die skandinavischen Teams verzichten aufgrund von Corona-Sicherheitsbedenken geschlossen auf die Teilnahme in der Schweiz und kommende Woche in Dresden.