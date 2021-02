Lanxess übernimmt US-Hersteller von Spezialchemikalien

Übernahme wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert

Der deutsche Spezialchemie-Konzern Lanxess investiert mit einem Zukauf in den USA in den Bereich Lebensmittel und Tiernahrung. Das Unternehmen Emerald Kalama werde übernommen, kündigte Lanxess am Sonntag in einer Pflichtmitteilung an. Der Unternehmenswert betrage 1,075 Milliarden Dollar (887,84 Millionen Euro). Finanziert werde die Übernahme aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die Transaktion werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen.

Sie unterliege noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Bisheriger Eigentümer ist die Beteiligungsgesellschaft American Securities. Emerald Kalama ist den Angaben nach einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Das Unternehmen beschäftige weltweit rund 500 Mitarbeiter und betreibe drei Produktionsstandorte. Es habe 2020 einen Umsatz von rund 425 Millionen Dollar erzielt, davon rund 45 Prozent in Nordamerika. Dabei sei ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen (EBITDA) von etwa 90 Millionen erzielt worden.