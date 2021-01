Laschet für CDU- oder CSU-Chef als Kanzlerkandidaten

"Das ist erfolgreiche Tradition"

Armin Laschet, einer der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, hat sich dafür ausgesprochen, dass der Kanzlerkandidat der Union in Deutschland entweder der CDU- oder der CSU-Parteichef werden soll. "Das ist erfolgreiche Tradition bei den Unionsparteien", sagte Laschet der "Bild am Sonntag" auf eine entsprechende Frage laut Vorausbericht. Laschet tritt noch im Jänner zur Wahl um den CDU-Vorsitz gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen an.

In Medienberichten hatte es zuletzt geheißen, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Chancen auf eine Kanzlerkandidatur seiner Person erwäge. Spahn dementierte. Ambitionen werden auch CSU-Chef Markus Söder nachgesagt. Laschet kündigte an, der inneren Sicherheit absolute Priorität einräumen, sollte er Bundeskanzler werden.