Laschet verteidigt Nord Stream 2

CDU-Vorsitzender und Selenskyi sprachen über Konflikt in Ost-Ukraine

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Aussagen zu Nord Stream ---------------------------------------------------------------------

Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi unter anderem über den Konflikt in der Ost-Ukraine ausgetauscht. Zugleich verteidigte er den Bau der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2, die russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll und von der Ukraine kritisch gesehen wird. Es handle sich bei der Pipeline um ein wirtschaftliches Projekt.

"Dass wir Gas aus Russland beziehen, ist seit 50 Jahren Realität, das war auch so in den Zeiten des Kalten Krieges. Und das wird auch in absehbarer Zeit erforderlich sein", betonte Laschet in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe). Man werde den Energieträger Gas noch auf absehbare Zeit brauchen, bis der gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden könne. Es sei richtig gewesen, dass die deutsche Bundesregierung dafür gesorgt habe, mit Verträgen auch die Interessen der Ukraine zu sichern. "Das ist auch gegenüber Russland sehr deutlich gemacht worden." Die Ukraine fürchtet als langjähriges Gas-Transitland die Konkurrenz durch die Ostsee-Pipeline.

Er teile die Haltung der deutschen Bundesregierung. Daran ändere die Verhaftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny nichts. Nawalny hatte eine in Russland erlittene Vergiftung in Deutschland auskuriert und war nach der Rückkehr in seine Heimat in Moskau verhaftet worden. Laschet sagte, er verurteile die Verhaftung "auf das Schärfste". "Russland muss jetzt die Täter des Mordanschlags dingfest macht, statt Herrn Nawalny in Haft zu nehmen. Überdies erwarte ich dessen sofortige Freilassung", sagte der CDU-Chef. Russland sei in der Pflicht, die Täter des Mordanschlags dingfest zu machen. "Die Frage aber, ob Gas auf dem Landweg oder dem Seeweg zu uns kommt, ist unabhängig davon."

"Danke an den Präsidenten der Ukraine für ein gutes Gespräch über die Beziehungen zwischen unseren Ländern und Danke für Ihre Glückwünsche", twitterte Laschet am Freitag. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte Laschet: "Es gibt weiterhin unterschwellige und offene Aggressionsakte der russisch dominierten Seite in der Ostukraine." Daher gebe es derzeit keinen Anlass, die Sanktionen gegen Russland zurückzunehmen. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim werde weiterhin nicht akzeptiert.

Selenskyi twitterte, dass er froh sei, Laschet als erster zur Wahl zum Vorsitzenden gratulieren zu können. Es sei wichtig für die Ukraine zu wissen, dass sie sich auf die Kontinuität der deutschen Politik verlassen könne, besonders im Hinblick auf Frieden im Donbass.

Seit April 2014 kontrollieren von Russland unterstützte Separatisten Teile der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk. UN-Schätzungen zufolge wurden bei Kämpfen zwischen Einheiten der Regierung und den Aufständischen mehr als 13.000 Menschen getötet. Ein 2015 in Minsk (Belarus) vereinbarter Friedensplan wurde nur in Ansätzen umgesetzt. Seit Juli gilt eine neue Waffenruhe, die laut Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu einer spürbaren Verringerung der Kämpfe geführt hat.