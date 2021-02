Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Schlins (Bez. Feldkirch) verletzt worden. Der Lastwagen kam auf der Walgaustraße (L 50) aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und rollte über die Gegenfahrbahn in eine Wiese, wo er umkippte und auf der Beifahrerseite liegen blieb, berichtete die Polizei. Der Fahrer, der weder alkoholisiert war noch die Lenkzeit überschritten hatte, wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert.