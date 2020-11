Laufsprengung bei Entenjagd in der Steiermark

34-Jähriger an linker Hand schwer verletzt

Ein 34-jähriger Waidmann aus dem Bezirk Leibnitz ist am Mittwoch bei einem Jagdunfall in den Murauen in Obervogau in der Südsteiermark schwer verletzt worden. Der Mann hatte bei der Entenjagd einen Schuss abgegeben, doch es kam zu einer Laufsprengung. Dabei wurde seine linke Hand in Mitleidenschaft gezogen. Seine Lebensgefährtin brachte ihn in das Spital nach Wagna. Von dort wurde er dann nach das LKH Graz überstellt, so am Donnerstag die Landespolizeidirektion.