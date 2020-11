Laura Freudenthaler erhält Literaturförderpreis der Stadt Meersburg

Mit 4.000 Euro dotiert - Verleihung am 16. Mai

Erneute Auszeichnung für Laura Freudenthaler: Die 36-jährige Salzburgerin erhält den Literaturförderpreis der Stadt Meersburg. Die Autorin untersuche in ihren beiden Romanen "in konzentrierter, glasklarer und ebenso bildstarker Sprache das Verhältnis von Einsamkeit, Schweigen und Stolz, von Argwohn, entgleister Wahrnehmung und dem Unheimlichen", so die Jury laut Aussendung des Droschl Verlags. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert, die Verleihung findet am 16. Mai 2021 statt.

Mit Freudenthaler werde eine "herausragende Autorin der jüngeren Generation ausgezeichnet, die sich in ihren Romanen mit erstaunlicher Empathie und Prägnanz der provinziellen Lebensgeschichte einer alten Frau ('Die Königin schweigt') und der Ehekrise eines Paares um die fünfzig ('Geistergeschichte') widmet".

Die 1984 in Salzburg geborene und heute in Wien lebende Autorin debütierte 2014 mit dem Erzählband "Der Schädel von Madeleine. Paargeschichten" Für ihren ersten Roman "Die Königin schweigt" (2017) erhielt sie den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis 2018. Der Roman wurde darüber hinaus als bester deutschsprachiger Debütroman beim "Festival du premier Roman 2018" in Chambéry ausgezeichnet. Ihr zweiter Roman "Geistergeschichte" erschien im Februar 2019. Dafür wurde sie u.a. mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet, weiters gewann sie 2020 mit dem Text "Der heißeste Sommer" den 3sat Preis beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Zuletzt erhielt sie das George-Saiko-Reisestipendium, den Förderungspreis der Stadt Wien und das Robert-Musil-Stipendium des Bundes.