"Laura non c'e"-Sänger Nek meldete sich aus Krankenhaus zurück

"Ich hatte einen Unfall, während ich in mein Landhaus war"

Der italienische Pop-Musiker Nek ("Laura non c'e") hat sich nach ungewöhnlicher Stille in den sozialen Medien bei seinen Fans zurückgemeldet - aus dem Krankenbett. "Ich hatte einen Unfall, während ich in mein Landhaus war", schrieb der 48-Jährige auf Facebook zu einem Foto, das ihn mit einem Gips am linken Arm zeigt.

Er befinde sich seit einigen Tagen im Krankenhaus und erhole sich von einer Operation an der Hand, erklärte er weiter in dem Post von Montagnacht. "Es geht mir gut, das ist die Hauptsache."

Nek, mit bürgerlichem Namen Filippo Neviani, landete 1997 mit seinem Pop-Hit "Laura non c'e" einen großen Erfolg in Europa. In Italien belegte er mit der Single damals Platz eins der Charts. Der Sänger ist nach eigenen Angaben seit 1986 im Musikgeschäft, er startet noch als Country-Musiker.