Lawine ging auf Landesstraße in Osttirol ab

Keine Verletzten

In Osttirol ist am Montag eine Nassschneelawine auf die Kalser Landesstraße (L26) abgegangen. Das Schneebrett hatte sich oberhalb der Straße geteilt und floss in zwei Strichen über die L26, berichtete die Polizei. Die Fahrbahn wurde jeweils auf einer Breite von 20 bis 30 Metern und einer Höhe von bis zu fünf Metern vollständig verschüttet. Verletzt wurde niemand.

Zeugen des Vorfalls verständigten sofort die Bürgermeisterin der Gemeinde Kals am Großglockner. Nach Absprache mit der Lawinenkommission wurde die Landesstraße zur Räumung frei gegeben. Zudem wurde mit Mitgliedern der Lawinenkommission ein Erkundungsflug mit dem Hubschrauber durchgeführt, woraufhin die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.