Lawine riss im Lungau drei Tourengeher mit: Alle geborgen

Steirer mit Verdacht auf Oberschenkelbruch ins Krankenhaus geflogen

Bei einem Lawinenabgang im Bundschuhtal im Salzburger Lungau sind am Sonntagvormittag drei von vier Skitourgehern aus der Steiermark und dem Lungau (teilweise) verschüttet worden. Ein 28-jähriger Steirer wurde von den Schneemassen komplett begraben und konnte von den übrigen Begleitern nach rund 15 Minuten geortet und geborgen werden. Er dürfte einen Bruch des Oberschenkels erlitten haben, sagte Hannes Kocher, der Bezirksleiter der Lungauer Bergrettung, in einer Aussendung.

Die vier Tourengeher waren vom Rosaninsee in der Gemeinde Thomatal Richtung Großen Königstuhl (2.336 Meter) aufgebrochen. Dabei wurden sie von einem Schneebrett erfasst und mitgerissen, wobei einer von ihnen ganz und zwei weitere teilweise verschüttet wurden. Die Alpinisten konnten sich bzw. den Begleiter befreien. Zwei Ärzte und Notfallsanitäter versorgten den Verletzten, der danach mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital in Kärnten geflogen wurde. Sieben Bergretter aus dem Lungau, ein Hundeführer der Bergrettung sowie Helfer der Alpinpolizei und des ÖAMTC-Hubschrauberteams aus Kärnten standen im Einsatz.