Lawine verlegte Gemeindestraße in Bad Kleinkirchheim

Dauer der Sperre wegen erwarteter Niederschläge unklar - 60 Wohnhäuser betroffen

Eine Lawine hat am Freitagvormittag eine Gemeindestraße in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) verschüttet. Laut Polizei hatte ein Anrainer Alarm geschlagen, dass ein Hang im Ortsteil St. Oswald akut lawinengefährdet sei. Kurz nachdem die Lawinenkommission mit einer Besichtigung vor Ort begonnen hatte, löste sich plötzlich eine zehn bis 15 Meter breite Nassschneelawine, die die Straße auf einer Länge von 15 Metern etwa eineinhalb Meter hoch verlegte.

Die Straße bleibt bis auf weiteres gesperrt, wie lange die Sperre dauert, war wegen erwarteter Niederschläge und Temperaturschwankungen vorerst nicht absehbar. Für Fahrzeuge besteht keine Umleitung, Fußgänger können kleinräumig ausweichen. Etwa 60 Wohnhäuser sind von der Sperre betroffen.