An der Nordflanke des Schoberriegels in der Gemeinde Albeck (Bezirk Feldkirchen) ist am Dienstag gegen Mittag eine Lawine abgegangen. Ein Mitarbeiter der Turracher Bergbahnen schlug laut Polizei Alarm und berichtete, dass zuvor zwei Skitourengeher in Richtung Schoberriegel aufgestiegen wären. Eine Suchaktion lief an, auch mit Hubschrauber, sie verlief aber negativ. Da im Abrissbereich auch keine Einfahrtspuren zu sehen waren, wurde die Suche abgebrochen.