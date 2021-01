Ein 49-jähriger Tourengeher wurde am Montag bei einem von ihm selbst ausgelösten Lawinenabgang in Tirol verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Der Österreicher war mit drei anderen Tourengehern in Neustift im Stubaital Richtung Zwölfernieder unterwegs. Er ging voraus und trat auf einer Seehöhe von 2.130 Meter ein Schneebrett los, das ihn über eine Rinne 400 Meter talwärts riss.