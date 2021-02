Am Gmeineck im Gebiet der Kärntner Gemeinde Lendorf (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Montag gegen 15.20 Uhr eine Lawine abgegangen, bei der eine Personen verschüttet worden ist. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die verschüttete Person wurde laut ersten Informationen der Polizei bei einer eingeleiteten Suchaktion geborgen und anschließend ins Krankenhaus gebracht.