Erhebliches Risiko in Ybbstaler Alpen, Gippel-Göllergebiet und Rax-Schneeberggruppe

In Niederösterreich herrscht am Freitag teilweise erhebliche Lawinengefahr. Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala gilt laut dem Lagebericht für die Ybbstaler Alpen, das Gippel-Göllergebiet sowie die Rax-Schneeberggruppe. Leichte Entspannung wurde für den Nachmittag erwartet. In den betroffenen Regionen bleibt Stufe 3 dann nur noch oberhalb der Waldgrenze aufrecht.