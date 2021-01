Lawinengefahr in Tirol steigt wieder an

Mittwochnachmittag gilt in Teilen Tirols Lawinenwarnstufe "4"

In Tirol wird am Mittwoch die Lawinengefahr wieder ansteigen. Wie der Lawinenwarndienst Dienstagabend berichtete, gilt ab Mittwochnachmittag in Teilen Tirols Lawinenwarnstufe "4", also große Gefahr. Grund dafür seien Neuschnee und Wind. "Der kalte Neuschnee und die während dem Schneefall entstehenden Triebschneeansammlungen bilden die Hauptgefahr", hieß es. Diese Ansammlungen sind "an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze störanfällig".

Schon einzelne Wintersportler könnten damit Lawinen auslösen, auch in tiefen Schichten. Problematisch werden vor allem schneearme Stellen und Übergänge von wenig zu viel Schnee. Am Abend und in der Nacht müsse in den Hauptniederschlagsgebieten zunehmend mit spontanen Lawinen gerechnet werden.