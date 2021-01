Lawinengefahr - Weiterhin große Gefahr in Tirol

In weiten Teilen gilt Lawinenwarnstufe "4" - Gefährdung vor allem im alpinen Schneesportgelände

Die Lawinengefahr bleibt nach den ergiebigen Schneefällen in Tirol weiterhin hoch. So galt am Montag die Lawinenwarnstufe "4" in weiten Teilen des Bundeslandes. Die Situation wurde von den Experten des Lawinenwarndienstes als "heikel" bezeichnet, vor allem im alpinen Schneesportgelände sei eine Gefährdung vorhanden, hieß es. Neuschnee und starker, stürmischer Nordwestwind würden für weitere Triebschneeansammlungen sorgen.

"Lawinen können an vielen Stellen schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden", wurde verdeutlicht. Diese können auch recht groß werden und in tiefe Schichten durchreißen. Die Problematik gelte nicht nur in höheren Lagen sondern bereits im Bereich der Waldgrenze bzw. auch darunter.