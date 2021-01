Lawinensituation hat sich in Niederösterreich entspannt

Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala in Teilen des Landes nur noch über der Waldgrenze - Weiterer Rückgang erwartet

Die Lawinensituation in Niederösterreich hat sich am Donnerstag im Vergleich zu den Tagen davor entspannt. Erhebliches Risiko und damit Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala galt in den Ybbstaler Alpen, im Gippel-Göllergebiet sowie in der Rax-Schneeberggruppe nur noch über der Waldgrenze. Darunter und in den übrigen Regionen wurde die Gefahr als mäßig (Stufe 2) betrachtet. Für (den morgigen) Freitag wurde vom Warndienst ein weiterer Rückgang des Risikos prognostiziert.