Lawinenwarnung für Vorarlberg hochgestuft

Überblick wegen geschlossener Skigebiete derzeit lückenhaft

Nach Tirol, wo schon seit Tagen oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe 3 gilt, ist am Sonntag auch für den äußersten Westen in Vorarlberg "erhebliche" Lawinengefahr (Stufe 3) ausgerufen worden. Die Gefahrenstellen seien oft durch Neuschnee überdeckt, so dass von Tourengehern auf der störanfälligen Schneedecke kleine bis mittlere Lawinen ausgelöst werden können.

Da für den Montag sehr sonniges Wetter vorausgesagt wird, ist durch die Erwärmung und Einstrahlung vor allem an Sonnenhängen mit feuchten Rutschen und weiterhin auch mit Gleitschneelawinen zu rechnen.

Der Lawinenwarndienst für Vorarlberg räumt allerdings ein, dass die Situation derzeit nicht wie gewohnt überblickt werden kann, da die Skigebiete noch geschlossen sind und deshalb von bestimmten Gebieten keine konkreten Beobachtungen vorliegen.