Lebensgefährtin in Wiener Wohnung mit Messer verletzt

Polizisten mussten 50-Jährigen aus dem Haus zerren

Ein 50-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Wien-Fünfhaus seine 15 Jahre jüngere Lebensgefährtin mit einem Messer am linken Unterarm verletzt haben. Die Polizei belegte ihn mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot. Der Mann stritt aber nicht nur den Angriff ab, er musste auch von den Beamten aus der Wohnung gebracht werden.

Der Beschuldigte soll die 35-Jährige mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Nach dem Vorfall gegen 4.45 Uhr, dem ein Beziehungsstreit vorangegangen sei, rief die Frau die Polizei. "Da der 50-Jährige die Wohnung nicht freiwillig verließ, wurde er nach mehrmaliger Aufforderung, mit maßhaltender Körperkraft, aus der Wohnung gebracht", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Der Mann wehrte sich vehement, weswegen er vorläufig festgenommen wurde.

Die 35-Jährige gab indes bei der weiteren Befragung ab, dass ihr Partner nicht zum ersten Mal gegen sie handgreiflich geworden sei. Der Verdächtige wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der Körperverletzung angezeigt.