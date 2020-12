Lebenslang für mutmaßlichen Thalys-Attentäter gefordert

8 bis 30 Jahre Haft für Mitangeklagte

Im Prozess um den vereitelten Terrorangriff in einem Thalys-Zug nach Paris hat die Anklage gegen den Hauptbeschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der heute 31-Jährige habe eine massenhafte Tötung von Menschen geplant, begründete die Staatsanwaltschaft am Dienstag ihre Forderung, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Pariser Gerichtssaal berichtete. Für die übrigen drei Angeklagten strebt die Anklage Haftstrafen von 8 bis 30 Jahren an.

Der Hauptbeschuldigte, ein mutmaßlicher Islamist, hatte im August 2015 in dem Expresszug nach Paris das Feuer eröffnet, konnte jedoch von Fahrgästen überwältigt werden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Hauptangeklagte sei bei seiner Version geblieben, wonach er in dem Zug US-Soldaten und Angehörige der EU-Kommission töten wollte, so die Agentur. Auftraggeber sei dem 31-Jährigen zufolge der Terrorverdächtige Abdelhamid Abaaoud gewesen. Dieser gilt als Drahtzieher der Terrorserie in Paris vom November 2015. Damals töteten Terroristen des Islamischen Staats (IS) 130 Menschen, unter anderem in der Konzerthalle Bataclan.

Die Attacke in dem Zug auf dem Weg von Amsterdam nach Paris erregte damals internationales Aufsehen. Drei junge Touristen aus den USA wirkten dabei mit, den Angreifer zu überwältigen. Die "Thalys-Helden" erhielten später als Dank die französische Staatsbürgerschaft. US-Regisseur Clint Eastwood verfilmte ihre Geschichte unter dem Titel "The 15:17 to Paris". Der Prozess soll am Donnerstag enden.