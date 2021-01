Lebenslange Haft für Täter wegen tödlicher Messerangriffe in England

Der 26-Jährige hatte seine Taten vor Gericht zugegeben, jedoch erklärt, er habe ohne größeren Plan oder ideologische Motivation gehandelt

Ein 26-Jähriger, der in England drei Menschen mit Messerstichen getötet hat, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es handle sich um einen "seltenen und außergewöhnlichen Fall", sagte der zuständige Richter am Strafgericht Old Bailey am Montag in London. "Die Attacke war so schnell, skrupellos und brutal, dass die Opfer gar keine Chance hatten, zu reagieren oder sich zu verteidigen."

Der aus Libyen stammende Mann hatte im Juni in der englischen Stadt Reading, die rund 65 Kilometer westlich von London liegt, wahllos in einem Park auf Menschen eingestochen, die dort in Gruppen beisammen gesessen hatten. Drei Menschen starben, drei weitere erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei stufte die Tat als Terror ein, auch die Staatsanwaltschaft ging von einer islamistisch motivierten Tat aus. Dem Gericht zufolge soll der Angreifer im Park "Allahu Akbar" gerufen haben.

Der 26-Jährige hatte seine Taten vor Gericht zugegeben, jedoch erklärt, er habe ohne größeren Plan oder ideologische Motivation gehandelt. Den Einwand, der Angreifer leide an einer psychischen Erkrankung, lehnte das Gericht ab. Seine Taten hätten Planung benötigt - und der Täter habe mit einem politischen, religiösen oder ideologischen Ziel gehandelt.