Lebensmittelindustrie hofft auf maßgeschneiderte Zulieferer-Hilfen

Fachverband fordert gleiches Modell für Zulieferer wie in der Landwirtschaft - Die zugesagten Unterstützungsleistungen der Regierung seien für die Zulieferer leider "nicht geeignet"

Die coronabedingte Schließung von Gastronomie, Tourismus und Events setzt auch Zulieferbetrieben aus der Lebensmittelindustrie massiv zu, wie deren Fachverband Freitagnachmittag betonte. Die von der Regierung "dankenswerterweise zugesagten Hilfen", hätten sich als "nicht geeignet" herausgestellt, so die Geschäftsführerin des Fachverbands, Katharina Koßdorff. "Wir brauchen daher eine treffsichere Lösung wie für Zulieferer aus der Landwirtschaft auch für unsere Branche."

Für die Landwirtschaft sei ein Hilfspaket auf den Weg gebracht worden, das den landwirtschaftlichen Zulieferbetrieben die Möglichkeit gebe, "ab einem Verlust von zumindest 30 Prozent des Deckungsbeitrags" Unterstützung zu bekommen. "Das sollte in gleicher Form auch den Zulieferbetrieben aus der Lebensmittelindustrie zur Verfügung stehen, da der Sachverhalt derselbe ist", betonte die Fachverbandschefin.

Bäuerliche Zulieferer können ihre Hilfen ab 15. Februar bei der Agrarmarkt Austria beantragen. Für andere Zulieferer, die ihre Coronahilfe dann bei der Coronahilfsagentur COFAG beantragen, hatte die Bundesregierung ursprünglich Hilfen für Ende Dezember und zuletzt für Ende Jänner angekündigt. Man arbeite mit Hochdruck daran, hieß es erst gestern.

Eine Umfrage des Lebensmittel-Fachverbands zeige jedenfalls, dass betroffene Zulieferer die aktuell vorliegenden Kriterien für ihre Hilfen - "40 Prozent Umsatzeinbruch" plus "50 Prozent Umsatzzusammenhang mit direkt betroffenen Betrieben" - kaum erfüllen könnten. "Die hohe Fixkostenbelastung und der intensive Wareneinsatz in der Industrie erfordern deutlich tiefere Schwellenwerte, weil bereits Umsatzeinbrüche von mehr als 20 Prozent für viele Unternehmen nicht mehr verkraftbar sind", so Koßdorff. Um die Treffsicherheit der Hilfen zu erhöhen, sollte daher für die Bewertung der wirtschaftlichen Betroffenheit der Zulieferer aus der Lebensmittelindustrie nicht der Rückgang des "Umsatzes", sondern vielmehr jener des "Deckungsbeitrags" herangezogen werden.

"Der Lockdown in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Eventbranche bringt immer mehr Zulieferer aus der Lebensmittelindustrie in wirtschaftliche Nöte", strich die Geschäftsführerin des Fachverbands hervor. Viele dieser Betriebe seien von ihren Lebensmittellieferungen in diese Branchen abhängig.

Nicht alle Lebensmittelhersteller hätten alternative Absatzschienen, etwa über den Lebensmitteleinzelhandel, welche die Verluste zu einem Teil ausgleichen könnten. Oft sei die Gastronomiesparte sogar "ein ganz zentrales wirtschaftliches Standbein". Die Lebensmittelindustrie leiste einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung in Österreich.

Auch der hohe Exportanteil und die damit verbundenen Probleme vieler Lebensmittelhersteller im Ausland würden mit dem derzeitigen Umsatzersatz für Zulieferer nicht berücksichtigt. "Der Ausfall von Geschäftsaktivitäten, welche im Normalfall mit Großhändlern und der Gastronomie in den Anrainerstaaten betrieben werden, führt ebenfalls zu Umsatzrückgängen in den österreichischen Produktionsstätten", sagte Koßdorff. Zudem sei für Hersteller von Lebensmitteln auch der Wareneinsatz zentral, da mit oftmals leicht verderblichen Rohstoffen gearbeitet werde.

Den Zulieferern fehlten das wichtige Wintergeschäft, die Ballsaison, Faschings- und Kulturveranstaltungen, Sportereignisse mit Publikumsbeteiligung sowie der Skitourismus. Das treffe viele Lebensmittelhersteller und ihre Produkte, die nun in den Verpflegungs- und Tourismuseinrichtungen wie Gaststätten, Hotels, Schihütten, Bars keinen Absatz finden, etwa bei Getränken - Bier, Sekt, Erfrischungsgetränke, Heißgetränke wie Tee, Kaffee oder Spirituosen-, Süßwaren und Fertiggerichten ,wie z. B. Mehlspeisen und Fleischwaren, oder Beilagen in Großgebinden, z. B. Pommes Frites, andere Kartoffelprodukte, Gemüsemischungen, Suppeneinlagen und Teigwaren. Hinzu kommt laut Fachverband, dass für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung andere Verpackungsgrößen benötigt werden - z. B. Fässer für Bier oder Großgebinde für Tiefkühlprodukte. "Ein ersatzweiser Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel ist nicht möglich, da dort Haushaltspackungen nachgefragt werden."

Die Lebensmittelindustrie ist eine der größten Branchen Österreichs. Sie sichert im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten täglich die Versorgung mit sicheren, qualitativen und leistbaren Lebensmitteln. Die rund 200 Unternehmen der heimischen Lebensmittelindustrie erzielen den Angaben zufolge mit etwa 27.000 direkt Beschäftigten ein jährliches Produktionsvolumen von "deutlich über 9 Mrd. Euro". Rund 7,6 Mrd. Euro davon würden in Form von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie in über 180 Länder exportiert.