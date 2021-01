Lebensraum Tirol Holding will Kinder in Bewegung bringen

70 Projekte rund um "Alpine Sportstrategie Tirol" eruiert - Jugend, Familie und Kinder 2021 als Priorität

Die "Lebensraum Tirol Holding" hat nach einer knapp einjährigen Analysephase rund 70 Projekte für die "Alpine Sportstrategie Tirol" auserkoren. Im Jahr 2021 möchte man laut Geschäftsführer Josef Margreiter vor allem im Umfeld Schulen, Jugend, Familie und Kinder ansetzen.

Noch sei alles ein "kleines Pflänzchen", betonte Christian Wührer, Leiter der Strategie- und Organisationsentwicklung bei der Tirol Werbung, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in St. Anton am Arlberg. Indem man jetzt aber wisse, wo man ansetzen müsse, würde die Saat bald zunehmend Früchte tragen.

Jetzt gelte es "zielgerichtet zu arbeiten", betonte auch Sportlandesrat Josef Geisler (ÖVP). Man müsse "Kinder und die Jugend in Bewegung bringen", strich er heraus. Insgesamt sehe er die "Alpine Sportstrategie Tirol" als eine Option, um das "Sportland Tirol" nach vorne zu bringen. Dazu müsse man "jungen Menschen flächendeckend ohne große Barrieren den Zugang zum Sport ermöglichen", assistierte ihm Margreiter.

Im Rahmen des "Sportnetzwerkes" will man bei den anstehenden Projekten beispielsweise ganz handfest mit Pflichtschulen zusammenarbeiten. Auch Sportpädagogen sollen involviert werden, verriet Martin Schnitzer vom Institut für Sportwissenschaften der Universität Innsbruck. Einklinken möchte man sich deshalb in Schulen, weil dort vermittelt werden solle, dass Sport etwas "Selbstverständliches" sei, meinte wiederum Wührer.

Unabhängig von Projekt und Fokus seien geschaffene und noch zu schaffende "Datenpools" Entscheidungsgrundlage, hielt Schnitzer fest. Das dafür geschaffene "Sport Research Lab Tirol" soll in diesem Kontext "begleitend langfristig tätig sein", sagte er.

Mit dem Fokus auf Familie, Jugend, Schulen und Kinder soll es aber nicht getan sein, erklärten alle Beteiligten unisono. "Nachhaltigkeit bei Sportveranstaltungen", nannte etwa Margreiter als wichtiges Feld, während Schnitzer mit der "Messung der wirtschaftlichen Bedeutung des Sportes in Tirol" ein handfestes wissenschaftliches Projekt erwähnte, das im Jahr 2021 angegangen werden soll.