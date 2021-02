Lehrstellenlücke im Jänner gewachsen: Zu wenig Lehrstellen angeboten

Lehrstellenmarkt regional sehr unterschiedlich - Größter Überhang von Suchenden in Wien

Im Jänner gab es eine große Lehrstellenlücke am österreichischen Arbeitsmarkt: 7.411 Lehrstellensuchenden, um 15 Prozent mehr als im Vorjahr, standen nur 4.740 sofort verfügbare Lehrstellen zur Verfügung, im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent weniger. Es fehlten also exakt 2.671 Lehrstellenangebote, auf jede offene Lehrstelle kamen statistisch gesehen 1,6 Suchende.

Fast jeder zweite Lehrstellensuchende, nämlich 3.499 Personen, lebt in Wien, während hier nur 270 offene sofort verfügbare Lehrstellen vorhanden sind - das sind 13 Suchende pro offener Lehrstelle in der Bundeshauptstadt. Auch in Niederösterreich herrscht Mangel an Ausbildern: Hier suchten 1.091 Personen eine Lehrstelle, es gab aber nur 704 offene Lehrstellen. Hingegen gab es etwa in Oberösterreich 593 Lehrstellensuchende, die aus 1.385 offenen Lehrstellen auswählen können.

Einen Lehrstellenüberhang gab es neben Oberösterreich auch noch in der Steiermark und in Salzburg. Neben der Bundeshauptstadt wiesen auch das Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg eine Lehrstellenlücke auf.

Insgesamt gab es im Jänner 99.992 Lehrlinge in Unternehmen. Trotz Coronapandemie waren das nur um 0,9 Prozent weniger als im Jänner 2020. Bei den Lehrlingen im ersten Lehrjahr ist der Rückgang mit minus 8,7 Prozent jedoch deutlich. Tourismus und Freizeitwirtschaft haben hier sogar ein Lehrlings-Minus von 34 Prozent, also rund einem Drittel, zu verzeichnen.

In der überbetrieblichen Ausbildung gibt es 7.301 Lehrlinge, davon 3.738 (plus 20 Prozent) im ersten Lehrjahr.

"Mit dem Lehrlingsbonus konnten wir Schlimmeres verhindern. Zwar gingen die Lehrlingszahlen im Vergleich zum Vorjahr zurück, jedoch nicht so stark wie vermutet. Bis heute wurden rund 47 Millionen Euro ausbezahlt und 12.384 Anträge eingereicht", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in einer Aussendung. Besonders erfreulich sei auch, dass 600 junge Menschen aus der Überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) in Unternehmen übernommen wurden. Für Übernahmen aus der ÜBA steht der Lehrlingsbonus noch bis 31. März 2021 zur Verfügung. Künftig solle die Lehre attraktiver gemacht werden und vermehrt auch Maturantinnen und Maturanten ansprechen. In der "Dualen Akademie", die von Oberösterreich aus sukzessive auf alle Bundesländer ausgerollt wird, werde die Lehrzeit für verkürzt.