Leichenteile in 18 Plastiksäcken in mexikanischer Stadt gefunden

Polizisten entdeckten zunächst menschliches Bein auf der Straße

Am Rande der mexikanischen Metropole Guadalajara sind 18 Säcke mit Teilen zerstückelter Leichen entdeckt worden. Eine Polizeipatrouille entdeckte am Donnerstag in der Nähe des Stadions des Fußballvereins Chivas zunächst ein menschliches Bein auf der Straße, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco mitteilte. In der Folge seien in der Umgebung in Zapopan, einem Vorort der zweitgrößten Stadt Mexikos, 18 schwarze Säcke mit menschlichen Überresten gefunden worden.

Von wie vielen Menschen sie stammen, müsse noch untersucht werden. Mexiko erlebt Gewalt immensen Ausmaßes, seit Ende 2006 der sogenannte Drogenkrieg ausbrach. Derzeit werden in dem Land mit rund 126 Millionen Einwohnern fast 100 Morde pro Tag registriert. Zudem gelten mehr als 82.000 Menschen als verschwunden. Entdeckungen von Massengräbern und auch von Leichenteilen an öffentlichen Orten, oft in Plastiksäcken, sind keine Seltenheit in dem nordamerikanischen Land.

Das Blutvergießen geht zu einem großen Teil auf das Konto von Kartellen und Gangs, die am Drogenschmuggel in das Nachbarland USA beteiligt sind, aber auch etwa durch Entführung und Erpressung Geld einnehmen. Oft haben sie Verbindungen zu Sicherheitskräften. Nur etwa drei Prozent der in Mexiko gemeldeten Straftaten werden laut Zahlen des Thinktanks IEP aufgeklärt.

Der westmexikanische Bundesstaat Jalisco, dessen Hauptstadt Guadalajara ist, gilt als besonders gefährlich. Die Wiege des mächtigen Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) erlebt derzeit eine besonders schlimme Gewaltwelle.