Leichtathletik: Blake würde Olympia-Aus gegenüber Impfung bevorzugen

Früherer Bolt-Rivale: "Ich habe meine Gründe"

Der frühere 100-m-Weltmeister Yohan Blake will sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. "Ich würde lieber die Olympischen Spiele verpassen, als mir die Impfung geben zu lassen", erklärte der 31-Jährige der jamaikanischen Zeitung "The Gleaner". Er wolle nicht in Details gehen. "Aber ich habe meine Gründe." Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Athleten ermutigt, sich vor den Spielen im Sommer in Tokio impfen zu lassen. Es besteht aber keine Verpflichtung dazu.

Blake hatte 2011 in Daegu WM-Gold gewonnen und war einst Hauptrivale seines jamaikanischen Landsmannes Usain Bolt. Bei Olympia 2012 in London holte er hinter dem Leichtathletik-Superstar jeweils Silber über 100 und 200 m. 2012 und 2016 gab es mit der Sprint-Staffel zudem jeweils Olympia-Gold. Seine dritten Olympischen Spiele dürften die letzten für Blake als Aktiver sein - ob mit oder ohne Impfung.