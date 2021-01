Die 125. Auflage des Boston-Marathons ist für den 11. Oktober neu angesetzt worden - falls es die Corona-Pandemie erlaubt. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die ursprünglich am 19. April 2020 geplant gewesene Großveranstaltung war im vergangenen Jahr zunächst auf September verschoben und dann erstmals in seiner langen Geschichte abgesagt worden.