Leichtathletik: Dadic ging als Vierte bei Hallen-EM in Torun leer aus

EM-Titel an Favoritin Thiam

Ivona Dadic hat das anvisierte Edelmetall bei der Hallen-EM in Torun (Polen) verfehlt. Die 27-jährige Oberösterreicherin wurde im Fünfkampf wie vor zwei Jahren Vierte. 57 Punkte fehlten auf Bronze. Gold beim ersten Großereignis seit Beginn der Corona-Pandemie holte sich die Favoritin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam. Die Belgierin setzte sich vor ihrer Landsfrau Noor Vidts und der Ungarin Xenia Krizsan durch.

Mit 4.587 Punkten blieb Dadic unter ihrer angestrebten persönlichen Bestleistung von 4.767. Österreichs Sportlerin des Jahres 2020 hatte aber bis zum finalen 800-m-Lauf Chancen auf ihr drittes Edelmetall in der Halle nach WM-Silber in Birmingham 2018 und EM-Silber in Belgrad 2017. Auch in Serbien hatte Thiam triumphiert, die nun mit 4.904 Punkten und recht ungefährdet ihren zweiten Hallen-EM-Titel feierte.