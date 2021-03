Leichtathletik: Dadic mit Medaillenchance zur Hallen-EM nach Torun

Weitere sechs ÖLV-Athleten allesamt mit Aufstiegschancen - Keine Sportler aus Russland in Torun am Start

Die Leichtathleten fiebern ihrem ersten Großereignis seit Beginn der Corona-Pandemie entgegen. Nach der Absage der Hallen-WM im chinesischen Nanjing sowie der Freiluft-EM in Paris und der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf heuer werden von Donnerstag bis Sonntag in Torun (Polen) die Hallen-Europameister ermittelt. Österreichs sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ab Freitag im Einsatz, Medaillenhoffnungen hegt Fünfkämpferin Ivona Dadic.

Es liegen Nennungen von 733 Athleten aus 47 Nationen vor, 26 Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm. Für die russischen Athleten kommt die EM zu früh. Wegen der Suspendierung des Verbandes sind individuelle Startgenehmigungen nötig, World Athletics wird erst bei der nächsten Sitzung seines Exekutivkomitees am 17. und 18. März bezüglich dem Status neutraler Athleten entscheiden.

ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler bescheinigt Dadic eine Medaillenchance und allen anderen Athleten "realistische Chancen auf einen Aufstieg ins Semifinale bzw. Finale". Dadic errang mit EM-Silber 2017 und WM-Silber 2018 bereits zwei Indoor-Medaillen. Sie beendete das Jahr 2020 als Erste der Siebenkampf-Weltrangliste, für den Kampf gegen u.a. Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien ist sie bereit. "Die Rückenprobleme haben sich zum Glück jetzt auch gelegt und gerade die Staatsmeisterschaften haben mir noch einmal ein gutes Gefühl gegeben."

Dadic peilt ihre persönliche Bestleistung von 4.767 Punkten an. "Wenn mir das gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich dort um eine Medaille mitkämpfen kann." Trainer Philipp Unfried rechnet damit, dass für eine Medaille 4.700 Punkte nötig sein werden. "Sie wird versuchen, wie auch in der Vergangenheit, Disziplin nach Disziplin bestmöglich zu absolvieren. Das Starterfeld ist sehr dicht, und vor allem bei den jungen Mehrkämpferinnen ist es schwer vorauszusagen, was sie bei einer EM zeigen werden."

Im Sprint ist Österreich durch Markus Fuchs und Debütantin Magdalena Lindner vertreten. Der von Herwig Grünsteidl trainierte Fuchs will wie zuletzt in Glasgow wieder ins EM-Halbfinale. Der Niederösterreicher startete wegen einer Covid-19-Erkrankung verspätet in die Saison, lief bei den Staatsmeisterschaften aber 6,69 Sekunden. "Wie es bei mir immer so ist, bin ich mit jedem Rennen besser in Form gekommen und das gibt mir Hoffnung für Torun." Die 20-jährige Lindner trainiert in der Gruppe von Unfried in St. Pölten, die Niederösterreicherin drückte ihre Bestzeit heuer auf 7,37 und soll in erster Linie Erfahrung sammeln.

Ein Frauen-Duo geht über die 60 m Hürden ins Rennen. Beate Schrott, die ihr Karriereende wegen der Sommerspiele um ein Jahr verschoben hat, kam heuer auf 8,17 Sek., sie ist zuversichtlich, dass sie die leichten Schmerzen im rechten Fuß mit Physiotherapie in den Griff bekommt. "Mein Ziel ist es, an die 8,10 heranzulaufen oder sogar knapp darunter zu bleiben. Das wäre sehr cool wenn das funktionieren würde."

Disziplinkollegin Karin Strametz war mit 8,18 unwesentlich langsamer, es ist persönliche Bestleistung für die 22-Jährige. "Platzierung nehme ich mir keine vor, ich konzentriere mich auf mich selber und will dort neue Bestleistung laufen." Trainer Unfried hält den Semifinaleinzug "definitiv" für möglich, merkte aber auch an, dass "das Niveau über die Hürden wieder einmal extrem hoch ist und durch die Bank alle Top-Hürdenläuferinnen Europas in sehr guter Form am Start stehen werden".

Ebenfalls auf der Bahn im Einsatz sind Susanne Walli über 400 m und Andreas Vojta über die 3.000. Die 24-jährige Walli stimmt ihre steigende Formkurve zuversichtlich. "Wir haben noch an ein paar technischen Details bei der Beschleunigung, Kurvenein- und -ausgang gefeilt sowie am energetischen Potenzial. In Torun wird es auf den Rennverlauf ankommen, in meinem Leistungsbereich sind viele Läuferinnen sehr knapp beisammen. Ich fühle mich gut und werde um jeden Platz kämpfen."

Für Vojta wird es die sechste Hallen-EM, Bestleistung bisher war Rang zehn über 3.000 m 2017 in Belgrad. Vor allem die 7:54,18 Min. in einem Solo-Lauf bei den Staatsmeisterschaften konnten sich sehen lassen. "Meine Zielsetzung für Torun besteht aus zwei Schritten. Schritt eins ist im Vorlauf voll konzentriert und gescheit zu laufen und nicht unnötig Energie zu verschwenden. Schritt zwei wäre der Finaleinzug, wenn der gelingt, dann dort alles geben."